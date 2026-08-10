В Перми за год выросло количество аптек

По состоянию на июль 2026 года в Перми действует 539 аптек. Это на 0,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает геосервис 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Лидерами по темпам роста стали Ростов-на-Дону (+11% за год, сейчас — около 1000 аптек), Санкт-Петербург(+8%, 2,9 тыс.) и Нижний Новгород(+8%, 950 аптек). Также заметное увеличение — на 7% — зафиксировано в Волгограде и Уфе.

В прошлом месяце «Ъ-Прикамье» сообщал, что за первое полугодие 2026 года аптечные продажи в Пермском крае составили 15,8 млрд руб., что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10,7%. Всего за шесть месяцев в регионе было продано 34,8 млн упаковок лекарственных препаратов.