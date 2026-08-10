Высокая награда

6 августа в преддверии профессионального праздника – Дня строителя - заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан Рустем Газизов вручил государственные награды лучшим работникам строительной отрасли региона. В частности, директор ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») Ильнур Газизов был удостоен звания «Заслуженный строитель РБ». Торжественная церемония награждения состоялась в колонном зале Минсельхоза республики.

Заместитель Премьер-министра РБ Рустем Газизов (слева) награждает директора ООО «БЭСК Инжиниринг» Ильнура Газизова

Фото: ООО «Башкирэнерго»

По словам руководителя инжиниринговой компании Ильнура Газизова, эта награда является признанием заслуг всего коллектива предприятия. За последние годы ООО «БЭСК Инжиниринг», будучи генеральным подрядчиком, построило и реконструировало несколько десятков подстанций разных классов напряжения, протянуло сотни километров ЛЭП. Его инновационные проекты получили признание на федеральном уровне. Высокая надежность энергоснабжения потребителей позволила республике укрепить экономику, социальную инфраструктуру и устойчивость перед внешними и внутренними вызовами.

ООО «Башкирэнерго»