Никольский взвоз в Саратове откроют 25 августа

Открытие пешеходного спуска к Волге у Триумфальной арки в Саратове состоится 25 августа. Объекту вернули историческое название — Никольский взвоз. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие пешеходного спуска у Триумфальной арки в Саратове назначено на 25 августа

Фото: t.me / pool_64 Открытие пешеходного спуска у Триумфальной арки в Саратове назначено на 25 августа

Фото: t.me / pool_64

Работы на объекте, расположенном на пересечении улиц Чернышевского и Радищева, стартовали в 2022 году по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Тогда там была построена точная копия триумфальных ворот 1871 года, которые возвели к визиту в Саратов Александра II.

Параллельно подрядные организации начали расчистку территории от строительного мусора и монтаж инженерных коммуникаций. Также велась работа по освобождению прилегающих к арке участков для обустройства нового спуска к реке.

В настоящий момент строители занимаются облицовкой ступеней гранитными плитами и оштукатуриванием подпорных стен. После финишной отделки вдоль спуска начнутся работы по озеленению прилегающей зоны.

Марина Окорокова