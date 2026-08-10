Обвиняемый во взяточничестве сотрудник «Пермских моторов» не признает вину

Пермский краевой суд признал законным продление сроков содержания под стражей замначальника отдела эксплуатации зданий АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрия Карася, обвиняемого в получении взяток. Он будет содержаться в СИЗО до 18 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении господина Карася было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю 19 января 2026 года. На следующий день его задержали и предъявили обвинение в получении взятки. По версии следствия, с 22 июля 2024-го по 23 октября 2025 года Дмитрий Карась получил взятку в размере 500 тыс. руб. за совершение действий в пользу взяткодателя — одного из подрядчиков по ремонту зданий завода. 21 января 2026 года Свердловский суд Перми отправил его в СИЗО, позже меру пресечения продлили.

Известно, что господин Карась своей вины не признал. Его защитники обжаловали продление ареста в кассационной инстанции.