Пензенская область потратила на фестиваль «Абашевские узоры» более 30 млн рублей

Государственные учреждения культуры Пензенской области завершили серию закупок для подготовки и проведения Второго международного фестиваля традиционного и современного этнического творчества «Абашевские узоры». Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Юбилейной площади Пензы. Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, общая сумма контрактов, заключенных по 223-ФЗ, составила почти 30,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сколько Пелагея получит за выступление на «Абашевские узоры» не сообщается

Фото: Пресс-служба губернатора Пензенской области Сколько Пелагея получит за выступление на «Абашевские узоры» не сообщается

Фото: Пресс-служба губернатора Пензенской области

Наиболее объемной статьей расходов стало техническое обеспечение мероприятия. ГАУК «Пензаконцерт» заключило контракт стоимостью 15,13 млн руб. на поставку оборудования, разработку светового дизайна и трехмерной модели сцены, а также на организацию видеосъемки и онлайн-трансляции. Еще 12,85 млн руб. направлено на оплату выступлений музыкальных коллективов. Самая крупная закупка в этой категории на сумму 7,52 млн руб. с формулировкой «обеспечение выступления приглашенных артистов», как следует из анонса властей, включает гонорар хедлайнера фестиваля певицы Пелагеи, которая закроет концертную программу.

Остальные средства распределены между 14 другими исполнителями и коллективами, среди которых группы OYME, «Партизан ФМ», «Видеоигры» и фольклорный ансамбль «Миряне», которому поручено открытие фестиваля. Около 2,67 млн руб. выделено на создание инфраструктуры: изготовление разборных деревянных павильонов для национальных автономий, поставку баннеров и тюков соломы для стилизованных зрительских мест. На транспортные услуги, в частности перевозку Народного ансамбля адыгских музыкальных инструментов «УДЖ», предусмотрено 255 тыс. руб.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко связал проведение мероприятия с Годом единства народов России. По его словам, в течение трех дней на площадке выступят 15 известных исполнителей народной музыки, работающих в различных жанрах. Помимо концертной программы, на Юбилейной площади будут организованы этнодеревня и ярмарка мастеров.

Фестиваль «Абашевские узоры» проводится в регионе во второй раз. Впервые мероприятие состоялось в 2025 году и включало в себя демонстрацию традиционных игр, хороводов и народных костюмов, дегустацию национальной кухни и выступления этно- и фолк-исполнителей из России и зарубежных стран.

Никита Маркелов