СК начал проверку после гибели подростка в Астрахани

В Астрахани следователи начали процессуальную проверку по факту гибели подростка в реке. Трагедия произошла накануне, 9 августа, в Ленинском районе, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани утонул 14-летний школьник

Фото: Марина Окорокова В Астрахани утонул 14-летний школьник

Фото: Марина Окорокова

По предварительным данным, около 17:00 14-летний подросток утонул в реке Кривая Болда при очевидных обстоятельствах. Тело несовершеннолетнего извлекли из воды и направили на судмедэкспертизу.

Следователи устанавливают причины и условия, которые привели к гибели юноши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Марина Окорокова