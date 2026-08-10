Над Пензенской области сбили беспилотник

В ночь на понедельник, 10 августа, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Пензенской областью, следует из сообщения Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным РСЧС, в 23:09 в регионе был введен режим «беспилотной опасности», а в 01:31 — план «Ковер» (ограничения на прием и выпуск воздушных судов). Оба режима были отменены к 09:09.

Всего за прошедшую ночь, по информации военного ведомства, было перехвачено и уничтожено 456 украинских БПЛА самолетного типа.

Перехваты также фиксировались в Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Татарстане и Крыму.

Никита Маркелов