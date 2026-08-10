В Кумертау компанию оштрафовали на 20 млн рублей за коррупционное правонарушение

В Кумертау по материалам местной прокуратуры некая компания оштрафована на 20 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, руководитель предприятия передал представителю фирмы-заказчика более 1 млн руб. «за создание преимуществ перед другими контрагентами при заключении договоров по поставке сырья».

В отношении взяткодателя и получателя взятки ранее вынесли обвинительные приговоры, отметили в ведомстве.

Майя Иванова