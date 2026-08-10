Оренбуржец осужден за попытку контрабанды военной продукции в Центральную Азию

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор местному жителю, который занимался контрабандой военной продукции. УФСБ России по Оренбургской области и Самарская таможня установили, что мужчина попытался отправить в одну из стран Центральной Азии с помощью международной курьерской службы четыре противогаза ГП-7 и три сигнала химической тревоги СХТ-40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Реализовать задуманное не удалось: действия подсудимого были пресечены правоохранительными органами. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду военной продукции).

Суд признал оренбуржца виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Яна Вежлева