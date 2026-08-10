«ЛУКОЙЛ» потратит до 600 млн рублей на реконструкцию нефтепроводов в Башкирии

Правительство Башкирии и ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» подписали соглашение о защите и поощрении инвестиций. Компания собирается инвестировать 587 млн руб. в строительство и реконструкцию объектов магистрального нефтепродуктопровода. Об этом сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Башкирии».

Модернизация инфраструктуры должна увеличить объемы транспортировки на 17%, до 2,6 млн тонн в год. Планируется, что проект представят главе Башкирии и включат в перечень инвестиционных проектов республики. Это позволит инвестору получить льготы по уплате налога на имущество.

Идэль Гумеров