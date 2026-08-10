Аэропорт Оренбурга задерживает рейсы в Казань, Москву и Екатеринбург

Международный аэропорт Оренбурга имени Гагарина временно приостановил отправку и прием рейсов в связи с введением режима воздушных ограничений. Об этом свидетельствуют данные электронного табло авиаузла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Задержка коснулась нескольких рейсов. Вылет самолета авиакомпании «Икар» в Казань (ЕО-413) перенесен с 07:55 на 11:20. Рейс RED WINGS в Екатеринбург (WZ-2050) отправится в 22:30 вместо 12:45. Также задерживается рейс «Аэрофлота» в Москву (SU-1243) — вместо 11:45 он должен вылететь в 13:45.

На территории Оренбургской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, о котором объявил губернатор Евгений Солнцев сегодня в 05:14. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что над регионом сбили БПЛА. Количество сбитых беспилотников не уточняется.

Яна Вежлева