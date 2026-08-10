Житель Добрянки, выбросивший с балкона собаку, стал фигурантом уголовного дела

Дознанием отдела МВД России «Добрянский» возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

В дежурную часть полиции Добрянки обратилась женщина, видевшая, как неизвестный мужчина выбросил собаку с балкона пятого этажа. Как установили полицейские, хозяйка собаки пришла в гости к подозреваемому вместе со своим питомцем. В ходе совместного распития спиртных напитков владелица уснула. Спустя некоторое время она проснулась от шума и криков, выбежала на балкон и увидела свою собаку, лежавшую на земле.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что после того, как гостья уснула, собака начала громко лаять. По словам мужчины, это мешало не только ему, но и соседям, которые начали стучать в дверь, выражая недовольство шумом. Не найдя другого способа решить проблему, злоумышленник схватил животное и выбросил его с балкона.

Подозреваемый признал свою вину.