На ремонт моста через реку Средний Аниш в Чувашии направят 267 млн рублей

На капитальный ремонт моста через реку Средний Аниш на 6-м километре автодороги «Аниш» в Чувашии выделили 267 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ по капитальному ремонту сооружения: разборку существующего моста и инженерного обустройства, ремонт береговых и промежуточных опор, монтаж пролетных строений, устройство мостового полотна, сопряжение моста с насыпями, укрепление откосов и водоотвода, а также устройство дорожной одежды на подходах, установку барьеров и перил, дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.

Работы планируется выполнить в два этапа: с 1 апреля по 30 ноября 2027 года и с 15 июня по 15 августа 2028 года.

Влас Северин