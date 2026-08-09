Скончался бывший начальник УГИБДД Прикамья

7 августа ушел из жизни бывший начальник управления ГИБДД по Пермскому краю полковник Николай Калинин. Об этом сообщил портал Properm.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Калинин

Фото: Евгений Запискин / Коммерсантъ Николай Калинин

Фото: Евгений Запискин / Коммерсантъ

Николай Калинин родился 27 февраля 1951 года в поселке Кузьма Удмуртской АССР. Окончил Пермский государственный педагогический институт. С 1971 года проходил службу в системе МВД. В 1983 году был назначен начальником ГАИ Кировского РОВД Перми, в 1986 году —командиром отдельного батальона дорожно-патрульной службы УВД Перми. В декабре 1993 года возглавил отдельный полк ДПС. С 2002 по 2011 год руководил управлением ГИБДД по Пермскому краю. После выхода на пенсию с 2012 по 2018 год занимал должность руководителя ГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Пермского края».