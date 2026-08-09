Яхт-клуб в Воткинске возведет местный бизнесмен—владелец лаунж-террасы «Остров»

Возведением яхт-клуба около южного пирса Воткинского пруда займется местный бизнесмен, учредитель компании «Челси» Александр Фонарев. Распоряжение о предоставлении организации земельного участка площадью 1,1 тыс. кв. м с разрешением «Водный спорт» в аренду и без торгов 6 августа подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Александр Фонарев владеет четырехъярусной лаундж-террасой «Остров» со своим пирсом на северной набережной. Рядом находится одноименный пляж, где доступна аренда гостевых домов, катеров, катамаранов и сапов, волейбольных площадок и др. Здесь расположен яхт-клуб «ВотПорт».

Как писал «Ъ-Удмуртия», в 2018 году «Челси» распоряжением главы Удмуртии получила два участка в Воткинске площадью более 23 тыс. кв. м для реализации инвестпроекта по созданию горнолыжного комплекса SKY-парк. По последним данным, срок реализации проекта — до 2026 года.

23 июля Арбитражный суд Удмуртии принял к производству иск минтуризма Удмуртии к «Челси» о взыскании 6,3 млн руб. Из них 5,8 млн руб. — субсидия. Заседание по арбитражному делу (А71-11534/2026) состоится 26 августа. Подробности иска в Картотеке арбитражных дел (КАД) не приводятся. «Ъ-Удмуртия» направил запросы в ведомство и господину Фонареву.

По данным портала «Чекко», компания «Челси» была зарегистрирована в марте 2009 года. Основной ОКВЭД — деятельность в области спорта. Чистая прибыль организации в 2025 году составила 1,2 млн руб. (+47% год к году) при выручке 16,1 млн руб. (+15%). Кроме того, Александр Фонарев является учредителем ООО «Воттакси».