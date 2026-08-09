В Самаре изменились маршруты двух дачных автобусов

Маршруты двух дачных автобусов, отправляющихся из Самары, временно скорректированы, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Речь идет об автобусах № 172 «Самара (Пригородный автовокзал) — Октябрьские дачи» и № 174 «Самара (автостанция «Аврора») — «Аглосские дачи».

Временные изменения связаны с ограничением движения на 17-м км дороги Самара — Большая Черниговка в Волжском районе, где стартовал капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути.

Участок объезда для маршрута № 172 «Самара (Пригородный автовокзал) — Октябрьские дачи»: улица Утевская — Южное шоссе — Уральское шоссе 36Н-1023 — автодорога «Самара — Оренбург», обход Самары.

Участок объезда для маршрута № 174 «Самара (автостанция «Аврора») — «Аглосские дачи»: Южное шоссе — Уральское шоссе 36Н-1023 — автодорога «Самара — Оренбург», обход Самары. В обратном направлении автобусы следуют по этим же трассам.

Сабрина Самедова