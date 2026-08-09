Самарца приговорили к сроку в колонии за кражу у коллеги телефона и денег

Суд приговорил самарца к реальному сроку лишения свободы за кражу у коллеги мобильного телефона и денег с банковской карты. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«По словам заявителя, накануне он получил на свою банковскую карту зарплату. В это же время на работу пришел его бывший сменщик, который под предлогом поломки собственного телефона попросил у потерпевшего сотовый. Пока владелец телефона находился в другом помещении, бывший коллега осуществил хищение денег. Несмотря на наличие пароля в мобильном банковском приложении, преступник легко получил к нему доступ: работники пункта приема металла использовали единый код для входа в банковские сервисы, что существенно упростило совершение хищения», — говорится в сообщении.

В ходе следственных действий 34-летний коллега признал вину и пояснил, что похищенные деньги потратил на аренду жилья, продукты питания и алкоголь. Телефон он сдал в ломбард и получил 3 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину). Железнодорожный районный суд Самары приговорил виновного к наказанию в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Сабрина Самедова