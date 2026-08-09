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Мэрия Ижевска объяснила новые правила оплаты картой проезда на линиях «ИжГЭТ»

Порядок действий после прекращения выдачи бумажных чеков при оплате проезда на линиях «ИжГЭТ» через валидаторы объяснили в администрации Ижевска. Обновленные правила вводятся с понедельника, 10 августа.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Это сделано, чтобы ускорить посадку и избавиться от проблем с зажевыванием ленты и поломками принтеров валидаторов»,— говорится в сообщении муниципалитета в Max.

Для оплаты необходимо приложить карту к валидатору и дождаться звукового сигнала «Спасибо за оплату». Срок действия проездного и остаток средств по картам «Таймер» и «Электронный кошелек» будут отображаться на экране устройства.

Для оплаты второго билета необходимо приложить карту к валидатору еще раз и, после появления сообщения о повторной оплате, коснуться нижней части экрана и вновь воспользоваться «пластиком».

«Если вы планируете выйти на разных остановках, лучше оплачивать проезд разными картами»,— объясняют в горадминистрации.

Контролеры будут проверять оплату во время движения транспорта через терминалы. Бумажные чеки горожанам предложено распечатывать самостоятельно, через систему оплаты «Стриж». Их выдача сохранится при оплате проезда наличными у водителя.