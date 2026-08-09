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Утром над Татарстаном и Башкортостаном уничтожили 12 БПЛА

В течение утра 9 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан, сообщает Минобороны России.

Сегодня в Татарстане вводился режим беспилотной опасности, угроза атаки БПЛА объявлялась в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске, Чистополе и Заинске. Также ночью закрывались аэропорты республики.

Влас Северин