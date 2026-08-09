Хоккеисты «Ижстали» уступили «Торосу» из Нефтекамска в предсезонном матче

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл нефтекамскому «Торосу» во втором контрольном матче перед стартом Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Ижевске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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«С минимальным отставанием уступаем сегодня гостям. В серии послематчевых бросков так же сильнее оказались нефтекамцы»,— сообщает пресс-служба «Ижстали». Единственную шайбу забросил нападающий «Тороса» Руслан Гимбатов на 40-й минуте второго периода.

Первый контрольный матч против «Тороса» хоккеисты «Ижстали» провели в Нефтекамске 6 августа. «Сталевары» выиграли по буллитам со счетом 3:2.

«Ижсталь» заняла 13-ю строчку регулярного чемпионата ВХЛ в сезоне 2025/2026 и вышла в плей-офф, где в 1/8 уступила «Химику» из Воскресенска. «Сталевары» вышли в стадию «игры на вылет» впервые за последние девять лет. Новый сезон ВХЛ начнется в сентябре.