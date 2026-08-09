Регоператор ТКО построит полигон по переработке строительного мусора

АО «Пермский региональный оператор ТКО» (ПРО ТКО) планирует построить экотехнопарк по обработке и утилизации строительных отходов. Проекту в минувшую пятницу был присвоен статус «приоритетный», сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Проект предусматривает организацию участка обработки и утилизации отходов с применением специализированного дробильно-сортировочного оборудования. Реализация позволит перерабатывать строительные отходы с последующим выпуском вторичных материалов, в том числе вторичного щебня, что снизит нагрузку на действующие полигоны и вовлечет отходы в хозяйственный оборот.

Общий объем инвестиций составит не менее 124 млн рублей. Вводить объекты в эксплуатацию будут поэтапно, до конца 2034 года. Оператору без торгов будут предоставлены три участка общей площадью 29 га.

Согласно презентации ПРО ТКО, комплекс планируется построить в Пермском муниципальном округе неподалеку от населенного пункта Софроны, где оператор уже планирует построить новый экотехнопарк по переработке ТБО.