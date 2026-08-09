Суд закрыл пермский ночной клуб из-за угрозы его обрушения

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство администрации Индустриального района Перми и запретил любую деятельность в помещении ночного клуба-ресторана «Ударник», кроме работ по текущему ремонту здания. Ходатайство подано в рамках иска мэрии о признании здания «Ударника» самовольной постройкой и ее последующем сносе.

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С требованием о прекращении деятельности ночного клуба мэрия обратилась после получения данных управления государственной экспертизы Пермского края. Оно провело строительно-техническую экспертизу здания и 24 декабря 2025 года представило заключение. Согласно ему, реконструкция здания выполнена c нарушением требований ст. Градостроительного кодекса РФ, техническое состояние строительных конструкций здания оценивается как ограниченно-работоспособное по ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». В здании не обеспечена несущая способность балок междy этажного перекрытия и балок перекрытия. По мнению экспертов, механическая безопасность балок перекрытия и покрытия не обеспечена, что создает угрозу жизни и здоровью граждан ввиду возможного разрушения здания.

Выявленные на дату проведения экспертного осмотра в исследуемом здании нарушения создают недопустимый риск, связанный c причинением вреда жизни или здоровью граждан.

В итоге суд еще 27 июля закрыл работу «Ударника». «Настоящее определение подлежит немедленному исполнению. Определение обжалованию не подлежит», — говорится в решении суда. Согласно данным сервисов 2Gis и «Яндекс.Карты», заведение «Ударник» считается действующим. Соцсеть ВК оно не обновляет больше года.

В мае 2025 года администрация Индустриального района обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к индивидуальному предпринимателю Николаю Шардакову. Согласно картотеке суда, мэрия требует признать двухэтажное здание площадью 302,5 кв. м на ул. Стахановской, 44 самовольной постройкой и демонтировать его. Согласно «Яндекс Картам», по указанному адресу располагаются ночной бар-клуб «Ударник» и пекарня. Здание находится на пересечении улиц Стахановской и Танкистов.