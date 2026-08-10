В Пермской дирекции дорожного движения утвержден руководитель

И. о. директора МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Анастасия Гусева утверждена руководителем учреждения. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 7 августа, информация об этом содержится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Она руководила МКУ с 4 мая, когда прежний руководитель дирекции Дмитрий Артеменко покинул должность. До этого госпожа Гусева занимала должность замдиректора дирекции.

Пермская дирекция дорожного движения была создана в 2011 году. Ранее дирекция отвечала за работу городских светофоров и платных парковок.