В Коми-округе продают отель Pozva

На севере Пермского края, в Коми-округе, продается действующая гостинца за 10, 5 млн руб. Ее владелец указал в объявлении Avito, что объект размещения расположен в поселке Майкор, однако, судя по фотографиям, речь идет об отеле Pozva, который открылся прошлой осенью в соседней Пожве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница отеля в соцсети Фото: страница отеля в соцсети

Тот факт, что продается новый отель подтверждает текст объявления: в нем указано, что гостиница оснащена полным комплектом современного оборудования и техники.

Сам отель расположен напротив церкви, на первой линии Камского водохранилища. Двухэтажное задние имеет площадь 630 кв. м., в нем 11 номеров.

О том, что в поселке Пожва после тестового режима начал работу одноименный отель Pozhva, сообщало в сентябре 2025 года «Новый компаньон». Основателем и инвестором гостиницы является местный предприниматель Тихон Корякин. Отель располагается в отреставрированном здании. Интерьеры номеров выдержаны в стиле XIX века. Стоимость проживания варьируется от 1,2 тыс. до 5,4 тыс. руб. в сутки с завтраком. Кроме размещения, гостям предлагаются экскурсионные услуги по местным достопримечательностям, а также тематические мероприятия и велопрогулки. «Это место должно стать частью культурной инфраструктуры», — указано на странице гостиницы в соцсетях. В планах господина Корякина — создать в отеле спа-зону, а также организовать дополнительные экскурсии, посвященные истории округа.

Согласно официальному сайту, гостиницей управляет ИП Константин Корякин. По данным Rusprofile, предприниматель был зарегистрирован в октябре 2024 года. Ведет деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.