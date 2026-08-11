У беглого бизнесмена арестовали долю в IT-компании

У пермской IT-компании «Кама Технологии» арестована 100% долей в уставном капитале. «На долю совладельца ООО «ПАРМА ТГ» наложен арест на основании решения суда от 27.07.2026, говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Овчаров

Евгений Овчаров



Учредителем «Кама Технологии» выступает ООО «ТГ “Парма”», подконтрольное бывшему руководителю «Пармалогика» Евгению Овчарову, бывшему топ-менеджеру пермской компании «Прогноз».

В базе Rusprofile указано, что 4 августа в отношении «Кама Технологии» было завершено исполнительное производство по иску Генпрокуратуры на сумму 749, 5 млн руб.

Напомним, в мае Мещанский суд Москвы заочно арестовал Евгения Овчарова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он вместе с другими лицами обвиняется в мошенничестве на сумму не менее 800 млн руб. со средствами, которые были выделены генеральной прокуратуре на развитие ведомственного программного обеспечения. Уголовное дело находится в производстве следственного департамента МВД РФ. Сам Евгений Овчаров от следствия скрылся и находится в розыске.

Стоит отметить, что на этой неделе ФНС России направила в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Кама технологии». Иск в суд поступил, но к производству еще не принят.

ООО «Кама Технологии» зарегистрировано в Перми. Компания развивает программу «Кластрум» — функциональный модуль для сбора, обработки, анализа и визуализации большого объема данных, а также систему централизованного управления правами доступа «Юнигейт». Выручка в 2025 году – 901 млн руб., чистая прибыль - 50 млн руб.