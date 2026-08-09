При столкновении двух катеров вблизи Самары погибли 46-летняя женщина и 55-летний мужчина

При столкновении катеров «Неман 450» и «Прогресс 4» в протоке Волги вблизи села Задельное Красноглинского района Самары погибли пассажиры «Прогресса»: 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. Об этом сообщили в самарской транспортной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Трагедия произошла около 21:55 7 августа. Предварительно установлено, что судоводитель катера «Неман 450» не убедился в безопасности движения и столкнулся с другим маломерным судном. Водители моторных лодок были направлены на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что они находились в трезвом состоянии.

По данным МЧС, всего в лодках находились 6 человек. Тело погибшего мужчины из воды извлекли спасатели Поисково-спасательной службы.

Сабрина Самедова