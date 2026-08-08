«Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ

В Москве состоялся матч 3-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра завершилась со счетом 0:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав два очка в трех стартовых турах. «Акрон» располагается на 14-й строчке. В активе тольяттинского клуба одно набранное очко.

В следующем туре «Локомотив» 14 августа на выезде встретится с «Оренбургом». «Акрон» днем позже сыграет с московской «Родиной».

Андрей Сазонов