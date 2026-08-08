«Крылья Советов» проиграли «Балтике» в матче РПЛ

В субботу, 8 августа, в Самаре прошел матч 3-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором встречались местные «Крылья Советов» и калининградская «Балтика». Гости одержали победу со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе «Балтики» отличились Элдар Чивич и Брайан Хиль.

После трех матчей «Крылья Советов» находятся на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. «Балтика» с шестью очками поднялась на четвертую строчку в чемпионате.

Андрей Сазонов