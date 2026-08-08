В Тольятти почти на два месяца изменится расписание троллейбуса и автобусов

В Тольятти из-за земляных работ в районе второго квартала на ул. Дзержинского с 10 августа до 30 сентября 2026 года изменится схема движения ряда муниципальных маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Троллейбусы маршрута № 13 «ОП 8 квартал ОП Музыкальная школа» проследуют по Приморскому бульвару, ул. Революционной, ул. Дзержинского и дальше по обычной схеме.

Автобусы маршрута №11в при движении от ОП «КВЦ» поедут по Южному шоссе, ул. Воскресенской, ул. Революционной.

Автобусы маршрута №18в при движении от ОП «Западный пляж» будут следовать по Московскому проспекту, ул. Заставной, Южному шоссе, ул. Борковской и дальше по обычной схеме.

Автобусы маршрута №24в при движении от ОП «КВЦ» будут следовать: Южное шоссе, ул. Воскресенская, ул. Революционная и дальше.

Автобусы маршрута №252м при движении от ОП «ДС Волгарь» будут ходить по ул. Юбилейной, Приморскому бульвару, Московскому проспекту, ул. Заставной, Южному шоссе, ул. Борковской.

Сабрина Самедова