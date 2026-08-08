Задержанному с поличным курьеру наркосбытчиков грозит до 20 лет колонии

Прокуратура Пермского края направила в Дзержинский суд Перми суд уголовное дело в отношении участника преступной группы, занимавшейся в Перми сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как установило следствие, 28-летний житель Перми выполнял в преступной группе роль курьера. Забрав по указанию куратора из тайника оптовую партию наркотика, он расфасовал его и приготовил к сбыту. Однако при попытке оборудования закладок на территории Дзержинского района Перми его задержали полицейские. Всего из незаконного оборота было изъято свыше 175 граммов синтетического наркотика.

За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.