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КПРФ будет первой в бюллетене на выборах депутатов Самарской губернской думы

В избиркоме Самарской области состоялась жеребьевка, определившая порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Самарской губернской думы.

Фото: Хуберт Голстейн / Коммерсантъ

Фото: Хуберт Голстейн / Коммерсантъ

Первой, согласно итогам жеребьевки, будет КПРФ, второй — «Единая Россия», третьей — партия «Коммунисты России». За ними следуют: ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые Люди» и «Партия пенсионеров».

До этого КПРФ была первой в бюллетене на выборах 2016 года.

В сентябре этого года жителям Самарской области предстоит выбрать 50 депутатов областного парламента: 25 — по общеобластному избирательному списку и 25 — по одномандатным округам.

Сабрина Самедова