Умер заслуженный тренер России и почетный гражданин Новокуйбышевска Валерий Иванов

Вчера, 7 августа, на 82-м году жизни скончался бывший директор спортивной школы олимпийского резерва, заслуженный тренер России и почетный гражданин Новокуйбышевска Валерий Иванов. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Алексей Лескин.

Валерий Михайлович Иванов родился в городе Барабаш Приморского края. После службы в пограничных войсках переехал в Новокуйбышевск, где начал работать учителем физической культуры в школе № 11. В 1979 году стал выпускником педагогического института в Оренбурге, после чего занял пост директора Новокуйбышевской детско-юношеской спортивной школы, которую возглавлял около 38 лет.

Сабрина Самедова