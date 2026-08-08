В Самаре запретили движение через перекресток дублера улицы Ново-Садовой и улицы 22 Партсъезда

Движение транспорта через перекресток дублера улицы Ново-Садовой и улицы 22 Партсъезда временно приостановлено, сообщили в администрации Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«С 05:00 8 августа до 23:59 12 августа на пересечении улицы Ново-Садовой с улицей 22 Партсъезда будет осуществляться обновление трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры на перекрестке», — говорится в сообщении.

На период действия ограничения изменились маршруты шести автобусов: №№ 21м, 50, 61, 88, 93 и 261.

Как отметили в администрации, пересечение улиц Ново-Садовой и 22 Партсъезда — это последний, шестой перекресток, который приведут в нормативное состояние в рамках капитального ремонта трамвайной линии на улице Ново-Садовой на участке от улицы Ново-Вокзальной до улицы Гастелло.

Сабрина Самедова