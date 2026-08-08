Вблизи Самары столкнулись два катера, два человека погибли

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения двух катеров вблизи Самары, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По предварительным данным, вчера вечером, 7 августа, на Волге в районе острова Сосновый катер «Неман 450» столкнулся с моторной лодкой «Прогресс». Два пассажира «Прогресса» погибли.

На место происшествия выезжал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Сабрина Самедова