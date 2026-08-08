В Самарской области БПЛА атаковали промышленное предприятие

Одно из промышленных предприятий Самарской области ночью подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев сегодня утром, 8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Идет ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется», — написал Вячеслав Федорищев в своих каналах в мессенджерах.

В 3:11 в регионе объявили опасность атаки БПЛА, в 4:30 — ракетную опасность. Звучала сирена. В 6:05 ограничения сняли.

Сабрина Самедова