В Самарской области БПЛА атаковали промышленное предприятие
Одно из промышленных предприятий Самарской области ночью подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев сегодня утром, 8 августа.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Идет ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется», — написал Вячеслав Федорищев в своих каналах в мессенджерах.
В 3:11 в регионе объявили опасность атаки БПЛА, в 4:30 — ракетную опасность. Звучала сирена. В 6:05 ограничения сняли.