Вступил в силу приговор сыну иноагента из Самары

Вступил в законную силу приговор Илье Пеунову за незаконный оборот наркотиков, вынесенный Самарским областным судом. Ему было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Осужденный является сыном Светланы Пеуновой (признана иноагентом), известной как основательница организации «Лада-Русь» (запрещена в России) и идеологического лидера псевдорелигиозного движения с одноименным названием.

Женщина создала авторское учение, сочетающее элементы традиционных религий и идеи о связи людей с космосом. Согласно ее доктрине, она является посланницей небесных сил на Земле. Она работала преподавателем музыки в музыкальных и общеобразовательных школах, в 1996 году создала центр народной медицины «Путь к солнцу», затем учредила АНО «Академия развития Светланы Пеуновой» (признана иноагентом). В 2008 году она создала политическую партию «Воля» (признана экстремистской и ликвидирована). В 2010 году Светлана Пеунова (признана иноагентом) пыталась принять участие в выборах главы Самары, но ей отказали в регистрации. В 2012 году она пыталась участвовать в президентских выборах, но не набрала нужное количество подписей. В 2016 году партия собиралась участвовать в выборах в Госдуму.

В 2016 году Октябрьский районный суд Самары санкционировал заочный арест Светланы Пеуновой (признана иноагентом), которой предъявили обвинение в соучастии в особо крупном мошенничестве. Она проживает за пределами России и объявлена в федеральный и в международный розыск.

В марте 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Светлану Пеунову (признана иноагентом) в перечень иностранных агентов в связи с тем, что она «призывала к борьбе с действующей государственной властью РФ, выступала против СВО, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом».

Евгений Чернов