Краевые власти поддержат бизнес, пострадавший от атак беспилотников на склады маркетплейсов

В Пермском крае создан штаб поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на склады маркетплейсов. Руководить штабом будет глава краевого минэкономразвития Татьяна Чуксина. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

«Несмотря на то, что вражеские атаки на маркетплейсы — это форс-мажорная ситуация, мы не можем оставить наших предпринимателей один на один с финансовыми потерями, — заявил Дмитрий Махонин. — Именно поэтому совместно с компанией РВБ мы создали штаб, который будет оперативно оказывать поддержку субъектам МСП региона. А именно — проводить постоянный мониторинг текущего состояния бизнеса и координировать деятельность органов власти для выработки адресных мер поддержки пострадавших предпринимателей».

Дмитрий Махонин поручил экономическому блоку краевого правительства провести заседание штаба в ближайшее время и выработать меры поддержки, отвечающие потребностям пострадавшего бизнеса. Также глава региона обратил внимание на работу центра «Мой бизнес», который должен стать оперативной площадкой для сопровождения и оказания комплексной поддержки пострадавшему бизнесу.