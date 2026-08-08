В Чердыни и Куеде во время купания утонули дети

СУ СКР по Пермскому краю устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетних во время купания в водоемах Куеды и Чердыни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Предварительно установлено, что днем 3 августа 2026 года несовершеннолетний 2011 года рождения с друзьями отправился на рыбалку к реке Буй в Куединском округе. Во время рыбалки мальчик зашел в воду, однако выбраться на берег не смог. Тело ребенка было обнаружено в реке родственниками погибшего и волонтерами 7 августа.

3 августа в Чердыни несовершеннолетний 2012 года рождения вместе с дядей, братом и друзьями купался в реке Колве. Во время купания мальчик утонул. В ходе поисковых мероприятий его тело было обнаружено в этот же день. Происшествие произошло в несанкционированном для купания месте.

Следователем проведены осмотры мест происшествий, назначены судебные экспертизы, опрошены очевидцы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.