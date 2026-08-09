Администрация Александровска оспаривает изъятие земель в туристическом месте

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу администрации Александровского муниципального округа в рамках спора прокуратуры и ИП Руслана Волика. Ранее первая инстанция признала недействительным договор аренды, заключенный между местными властями и бизнесменом, в отношении участка у Александровских озер. Предприниматель получил эту землю в аренду без торгов и развивает там базу отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно картотеке суда, кроме местной администрации с апелляционной жалобой обратился и сам господин Волик. Жалоба оставлена без движения до 31 августа из-за обнаруженных судом нарушений.

Напомним, спор краевой прокуратуры с администрацией Александровского округа и предпринимателем Русланом Воликом начался в июне 2025 года. Тогда надзорный орган обратился с исковым заявлением, в рамках которого требовал признать недействительным договор аренды от 16 октября 2024 года, заключенный между муниципалитетом и бизнесменом, а также применить последствия недействительности сделки. Согласно документу, господин Волик получил в аренду земельный участок площадью более 17,2 тыс. кв. м на 49 лет. Договор аренды был заключен без конкурсных процедур, поскольку на спорном участке к тому моменту находилось здание гостиничного дома площадью чуть больше 100 кв. м. Свою позицию прокуратура свела к тому, что площадь земельного участка превышает площадь расположенного на нем объекта недвижимости в 170 раз. Предоставление 17,2 тыс. кв. м земли прокуратура посчитала несоразмерным для эксплуатации находящихся на ней объектов.

Согласно публичной кадастровой карте, спорный земельный участок находится на территории Переломного и Южно-Шавринского карьера на берегу озера Глубокого. По указанному адресу находится спортивно-туристическая база отдыха.