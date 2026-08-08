Пермский производитель станков кратно снизил прибыль и выручку

ООО «Промойл» обнародовало финансовые показатели за 2025 год. Как указано в Rusprofile, чистая прибыль компании составила чуть более 60 млн руб., годом ранее — свыше 2 млрд руб. (снижение почти в 35 раз). Выручка сократилась на 64% — с 10,6 млрд до 3,7 млрд руб.

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Группа компаний «Промойл» с 1999 года поставляет высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование с ЧПУ, включая крупногабаритные станки и обрабатывающие центры. В услуги входит инжиниринг под ключ на всей территории России и стран СНГ. Ранее сообщалось, что ООО владели гендиректор Игорь Ильинский и Константин Шубников: им принадлежали по 47,5% долей, 5% долей принадлежало Дмитрию Махневу. Сейчас информация о топ-менеджменте не раскрывается.