Пермская компания в области геофизических исследований увеличила выручку
ПАО «Пермнефтегеофизика» поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Согласно Rusprofile, чистая прибыль компании за отчетный период составила 315,6 млн руб., что ниже показателя прошлого года на 18%. При этом выручка увеличилась на 7% — с 2,5 млрд до 2,7 млрд руб. Себестоимость продаж составила 2,1 млрд против 1,8 млрд руб. Кроме этого, компания сократила свои долгосрочные обязательства до 81,2 млн руб., краткосрочные — до 442,6 млн руб.
Фото: 2Gis
Основная деятельность ПАО «Пермнефтегеофизика» — услуги в области скважинных геофизических исследований. Ранее основным собственником «Пермнефтегеофизики» было Росимущество. В 2016 году контрольный пакет акций предприятия выкупило АО «Росгеология». Выручка организации в 2023 году составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 383,7 млн руб.