Потенциал площадок КРТ в Пензенской области превышает 1 млн «квадратов»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил сохранить динамику комплексного развития территорий на заседании правительства региона. В области функционирует 11 площадок КРТ общей на 160 га с градостроительным потенциалом 1,1 млн кв. м. Среди них — жилые комплексы в Пензе и Кузнецке, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Введено более 300 тыс. кв. м жилья, расселено 16 аварийных домов, переехали 162 собственника. В планах освоить еще пять участков общей площадью свыше 70 га. Губернатор потребовал поручил со следующего года приступить к разработке проектной документации для школы в микрорайоне Взлетный в Кузнецке

К 20 августа этого года планируется сдача школы на 550 мест в мкр. Лугометрия в облцентре, водопровод от Терновки до ул. Измайлова готовятся ввести в эксплуатацию в июне 2027 года. На ул. Окружной построят сети водоснабжения и котельную.

Нина Шевченко