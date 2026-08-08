Волгоградский скульптор через суд добивается возврата своих работ у бизнесменов

Кассационный суд подтвердил законность требований скульптора Павла Черкиса о возврате 29 картин и четырех скульптур, переданных в 2012 году в бессрочное пользование для оформления интерьера бани «На Двинской» в Волгограде. Договор предусматривал, что автор может в любой момент потребовать возврата, а партнеры — Сергей Казак и Евгений Колесов — обязаны вернуть работы в течение пяти дней. После отказа предпринимателей в 2025 году господин Черкис обратился в суд, сообщили в пресс-службе суда.

Ворошиловский районный суд Волгограда расторг договор, но обязал вернуть работы только одного из двух предпринимателей, посчитав, что второй перестал быть собственником помещения. Апелляция отменила это решение, указав, что смена собственника не освобождает от обязательств по договору, и обязала вернуть имущество обоих партнеров.

К моменту рассмотрения апелляции 29 картин уже были возвращены скульптору, уточнили в пресс-службе. Четвертый кассационный суд оставил решения нижестоящих инстанций без изменений, отклонив жалобу господина Казака.

Нина Шевченко