В Пензенской области из-за жары усилили патрулирование лесов

В Пензенской области из-за жары лесные службы перешли на усиленный режим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Фото: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Лесничества увеличили количество патрулей, особенно в местах массового отдыха граждан. Все силы и средства пожаротушения приведены в полную готовность.

Региональный минлесхоз напомнил о штрафах за нарушение пожарной безопасности в лесах до 50 тыс. руб., для должностных — от 60 до 90 тыс. руб., для юридических — от 600 тыс. до 1 млн руб. «Нарушение правил может повлечь уголовную ответственность, если оно привело к возникновению лесного пожара», — отметили в ведомстве.

Нина Шевченко