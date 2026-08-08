Софтбол, спектакль по повести Аделя Кутуя, духовой квинтет и матч «Рубина»

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фирдус Тямаев 8 августа на «Татнефть Арене» выступит татарский эстрадный певец Фирдус Тямаев. В программе —диджеи-сеты, световое шоу и 180 минут выступления. Стоимость билетов — от 1200 рублей. (6+) Xolidayboy 11 августа в МВЦ «Казань Экспо» выступит Xolidayboy. В программе — хиты «Пожары», «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка», Love Again и новые треки. Стоимость билетов — от 3800 рублей. (16+) Духовой квинтет 13 августа в новом здании театра Камала выступит духовой квинтет оркестра театра «Пятый элемент». В программе — произведения Фасиля Ахметова, Анатолия Луппова, Елен Шиповой, С. Лысенко, А. Ишмуратова, В. Коулмана, Д. Эгея и Зекинья ди Абреу. В составе квинтета: флейта, гобой, кларнет, фагот и валторна. Стоимость билетов — от 1800 рублей. (6+) «Симфония света» 13 августа в Галерее современного искусства выступит оркестр «Люменес» с концертом неоклассической музыки «Симфония света». Концерт пройдет под мерцание свечей. Стоимость билетов — от 1000 рублей. (0+) Салават Фатхутдинов С 1 по 20 августа в театре Тинчурина проходят концерты Салавата Фатхутдинова в рамках программы «Салават — 38-й сезон». В программе — как новые композиции, так и хиты: «Салкын чй», «Уфтанма», «Мин яратам сине, Татарстан!» и другие. Стоимость билетов — от 600 рублей. (6+)

Постановки Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ «Марево» 9 августа в театре Камала покажут спектакль «Марево» по повести Амирхана Еники. Действие разворачивается в Казани с 1943 по 1945 год. История встречи начальника ОРС и солистки филармонии, чьи судьбы переплетаются в военное время. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский. Стоимость билетов — от 500 рублей. (16+) «Неотосланные письма» 11 августа в театре Камала состоится премьера спектакля «Неотосланные письма» по повести Аделя Кутуя. Современная интерпретация классической истории о любви, утрате и человеческих отношениях. Спектакль также идет на татарском языке с синхронным переводом на русский. Стоимость билетов — от 500 рублей. (16+)

Спорт Футбол 9 августа на «Ак Барс Арене» состоится матч «Рубин» — «Оренбург». Казанский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ, имея в активе одну победу и одно поражение. Стоимость билетов — от 300 рублей. (0+) Софтбол С 11 по 16 августа в Казани на стадионе «Центральный» пройдут соревнования по софтболу среди женщин в рамках II Спартакиады народов России. В турнире выступят шесть команд, разбитых на две группы. Матчи пройдут по круговой системе, а затем состоятся полуфиналы и финал. Вход свободный (0+)

Влас Северин