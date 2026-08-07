Вице-губернатор Оренбуржья награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Вице-губернатор Оренбургской области — заместитель председателя правительства региона, министр строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Торжественная церемония вручения состоялась накануне Дня строителя. Министр строительства России Ирек Файзуллин вручил награду Полухину за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Оренбургской области Фото: Правительство Оренбургской области

Господин Полухин руководит строительным блоком Оренбургской области с 2016 года. За шесть лет он дослужился до звания вице-губернатора — заместителя председателя правительства региона, сохранив за собой руководство профильным министерством. На эту должность его назначили в октябре 2024 года. Награждение стало признанием заслуг в развитии строительной отрасли и инфраструктуры региона.

Яна Вежлева