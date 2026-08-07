Оборудование резидентов ОЭЗ внедрили на свинокомплексе «Строгонов» в Сакмарском районе

В Сакмарском районе завершается этап пусконаладки оборудования на свиноводческом комплексе «Строгонов». Предприятие постепенно наращивает производственные мощности, используя на всех этапах технологические решения местных инженеров. Системы вентиляции изготовлены на площадке будущего резидента технопарка «Победа», а автоматизированные линии кормления и дозирования кормов — в цехах завода автоматизации и роботизации, который входит в группу «ОренКлип» и является резидентом ОЭЗ «Оренбуржье». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Комплекс занимает участок в 130 га и включает сектора воспроизводства и откорма, селекционно-гибридный центр, а также комбикормовый завод мощностью 8–10 тонн в час. Проектная мощность — 65 тыс. товарных животных на старте, к началу 2027 года после выхода на полную мощность поголовье планируется увеличить до 95 тыс. голов.

Группа компаний «ОренКлип» работает на региональном рынке более 20 лет, специализируясь на оборудовании для мясопереработки. В конце 2025 года предприятие создало первую в стране отечественную высокопроизводительную линию по убою свиней для завода «Черкизово» в Пензе.

Свинокомплекс «Строгонов» станет одним из ключевых агропредприятий Сакмарского района. Сейчас на объекте заняты 65 человек, после выхода на полную мощность штат увеличится до 160 сотрудников. Как сообщили в правительстве Оренбургской области, развитие комплекса направлено на укрепление продовольственной безопасности региона и создание новых рабочих мест.

Яна Вежлева