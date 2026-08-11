Высотные технологии

Уровень цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области составляет 44%, что выше среднего базового значения по всем регионам страны, подсчитали эксперты «Дом.РФ». Компании применяют «умные» решения на всех этапах проектов: внедряют технологии информационного моделирования на этапе строительства, тестируют ИИ-сервисы в аналитике маркетинговых активностей, используют CRM-системы в продажах и разрабатывают собственные ИТ-продукты для взаимодействия с жителями на этапе эксплуатации объектов. Как нижегородская строительная отрасль повышает технологичность — в спецпроекте «Ъ-Приволжье».

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Уровень цифрового развития работающих в регионе девелоперов эксперты компании «Дом.РФ Технологии» оценивали по итогам анкетирования застройщиков. В опросе приняли участие 27 компаний, которые строят 77% жилья в субъекте. Исследование проводилось по утвержденной с Минстроем России методике, которая состоит из 86 показателей цифровизации девелоперского бизнеса. Учитывалось наличие стратегии цифровой трансформации, применение различных цифровых сервисов на этапах жизненного цикла, отношение персонала и сотрудников к новшествам компании, деление бюджета и в целом IT-инфраструктурная готовность компании к цифровизации. В результате уровень цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области оценен в 44%, что выше среднестатистического по России на 8%.

Стратегия цифровизации есть у 89% опрошенных девелоперов. Для 85% девелоперов основным инструментом управления воронкой продаж выступают CRM-системы. В строительстве 59% применяют технологию информационного моделирования (BIM/TIM), 48% используют сервисы электронной исполнительной документации, 44% применяют «умные» инструменты для ведения операционного и приемочного стройконтроля. 36% строительных компаний, принявших участие в анкетировании, тестируют ИИ-сервисы. На этапе эксплуатации 52% девелоперов используют новые сервисы для взаимодействия с жителями и арендаторами.

«Наиболее отстающий уровень цифровой зрелости наблюдается на этапе строительства, предпроекта и проектирования. Самая зрелая с точки зрения цифровизации — часть по продажам, напрямую влияющая на результат. Этап эксплуатации вне зависимости от объемов строительства жилья и крупности застройщика самый отстающий, хотя наиболее емкий с точки зрения затрат. Застройщики становятся клиентоориентированными и заводят цифровые сервисы для взаимодействия со своими жильцами, а также используют стандартные бэкофисные функции и системы», — прокомментировал результаты оценки руководитель по цифровизации бизнеса «Дом.РФ Технологии» Александр Князев. При этом он добавил, что у 41% респондентов в штате нет отдельного руководителя по данному профилю, а в половине компаний бюджет под проекты цифровизации выделяют только при высокой необходимости автоматизации.

От проекта до эксплуатации

Опрошенные «Ъ-Приволжье» застройщики подтверждают, что применяют цифровые инструменты на всех этапах жизненного цикла проекта. По словам директора департамента цифровой трансформации UDS Руслана Юнусова, компания использует CRM-системы и аналитические платформы в клиентском блоке для автоматизации обработки обращений, отслеживания пути клиента и оценки качества сервиса, что позволяет быстрее реагировать на запросы и избавляет сотрудников от большого количества рутинных процессов. На этапе строительства застройщик применяет цифровые инструменты управления задачами, сроками и качеством работ для контроля практически в режиме реального времени. Также девелопер использует ИИ-технологии для обработки больших массивов информации, подготовки аналитики и автоматизации рутинных задач.

Директор по продажам ГК «Агроспецтех» Михаил Шерстнев рассказал, что компания заметно продвинулась в автоматизации продаж и сопровождении клиентов: применяет комплексное решение по механизации отслеживания клиентов, записи на просмотры, рассылке сообщений и других задач. В группе стремятся полностью перевести сделки по покупке недвижимости в онлайн-формат без необходимости посещать офис продаж.

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В девелоперской компании GloraX используют корпоративные системы для бэк-офиса, ERP-решения, инструменты для финансового моделирования, а также CRM как ключевую систему для работы с продажами и клиентским контуром.

На стадии предпроектной проработки и проектирования в компании применяют САПР-решения и BIM/TIM-технологии. Информационные модели позволяют синхронизировать проектные решения, выявлять возможные ошибки и повышать качество проектирования. Для сопровождения строительства компания использует единую цифровую платформу, в которой фиксируется и ведется значительная часть строительного цикла — от планирования до контроля выполнения работ на площадке.

В качестве примера директор по управлению проектами Северо-Приволжского региона GloraX Ильнар Шириезданов привел строительный контроль: «Раньше работа с замечаниями могла требовать значительного объема бумажных документов и ручной сверки, а в системе вся история замечания сохраняется в цифровом виде: от момента фиксации до устранения. Это формирует единый цифровой след и позволяет быстрее контролировать качество работ. Кроме того, строительный контроль на площадке ведется через мобильное приложение. Внесение одного замечания занимает около 30 секунд, а сам обход площадки проходит быстрее, чем при бумажном документообороте. Это снижает трудозатраты команд, сокращает объем ручной работы и позволяет более эффективно управлять ресурсами на строительной площадке».

Собственными силами

Развитие собственных IT-продуктов — еще один блок работы цифровых департаментов в девелоперских компаниях. Так, в группе ННДК создали платформу проектного управления методом сетевого планирования Roadmap. В конце января 2026 года программу внесли в реестр российского ПО. Платформа позволяет строить и отображать график реализации проекта в разных форматах: в диаграмме Ганта и в виде календарно-сетевого графика, где видны зависимости между процессами, критический путь, фактическое выполнение, прогноз сроков, договоры и финансовые потоки проекта, которые синхронизируются с «1С» девелопера. Программа дает возможность видеть на одном экране, какие работы влияют на срок сдачи объекта, где есть резерв времени, какие договоры и платежи связаны с этапами и подрядчиками, а также какие действия нужно принять до критического отклонения ключевых событий.

Программу от ННДК внедрил в свой образовательный ландшафт Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и другие профильные образовательные учреждения региона. Студенты на практике формируют свои графики, в том числе в рамках выпускных квалификационных работ и в условиях реального производства.

В UDS работают над собственным мобильным приложением, которое станет единым цифровым окном взаимодействия с управляющей компанией. «Передача показаний счетчиков, оплата услуг, получение уведомлений, контроль обращений — все это будет доступно в одном интерфейсе», — комментирует глава департамента цифровой трансформации UDS Руслан Юнусов. В целом, по его словам, рынок PropTech (Property Technology – технологии в сфере недвижимости — „Ъ“.) переживает сегодня очень интересный этап: «Еще несколько лет назад цифровизация часто воспринималась как дополнительная опция. Сейчас это уже базовая инфраструктура бизнеса. Поэтому наиболее эффективной моделью выглядит сочетание собственных разработок и лучших готовых решений, которые появляются на рынке».

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Сложность цифровизации девелопмента компенсируется высокой эффективностью от внедрения технологий в этой сфере. В GloraX подчеркивают, что для них технологии — это не самоцель, а способ усилить уже выстроенные процессы: ускорить работу, снизить операционную нагрузку и повысить качество принимаемых решений. В ГК «Агроспецтех» главной целью автоматизации называют повышение производительности труда и эффективности работы сотрудников. «В конечном счете задача любой технологии достаточно прозаична: она должна освобождать людей от рутины и оставлять больше времени на работу, которая действительно требует человеческого опыта, здравого смысла и профессиональной экспертизы. В девелопменте это правило работает особенно хорошо», — считает Руслан Юнусов из UDS.

Курирующий строительный блок заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов с внедрением цифровых технологий связывает конкретные показатели развития отрасли. «К 2036 году мы планируем добиться показателя обеспечения жилья в 38 кв. м на человека (сейчас около 32 кв. м — „Ъ“). А для этого необходимо увеличить объемы строящегося жилья в два раза. Сделать это без цифровой базы, без сокращения инвестиционно-строительного цикла и себестоимости строительства, без улучшения качества жилья невозможно. И здесь „цифра“ — наш главный помощник», — резюмирует замгубернатора.

Анастасия Титова