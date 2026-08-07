Глава СКР хочет знать, почему во дворах Астрахани живут бродячие собаки

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащей организации отлова бездомных собак в Астрахани. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

По данным СМИ и соцсетей, вблизи жилых домов в разных районах города длительное время обитают агрессивные животные, представляющие опасность для местных жителей. Руководителю регионального управления СК поручено доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СК.

Нина Шевченко