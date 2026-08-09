Черноземье 09.08.2026, 19:00 Официальные курсы валют ЦБ на 10 августа Австралийский доллар 57,7548 Английский фунт 110,6454 Белорусский рубль 27,8682 Гонконгский доллар* 10,4724 Дирхам ОАЭ 22,3735 Доллар США 82,1665 Евро 94,8366 Индийская рупия** 86,2971 Казахстанский тенге** 17,5765 Канадский доллар 58,6150 Китайский юань 12,1655 СДР 112,2805 Сингапурский доллар 64,0724 Турецкая лира* 17,2806 Украинская гривна* 18,3580 Шведская крона* 86,8149 Швейцарский франк 101,3026 Японская иена** 51,8204 *За 10. **За 100.